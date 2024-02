Juve, allarme Vlahovic e Chiesa. Le ultime

La Juventus è tornata al lavoro già questa mattina dopo la cocente sconfitta rimediata ieri sera contro l’Inter. A preoccupare Allegri ed i fantallenatori ci pensano Vlahovic e Chiesa che non sono al meglio.

Dusan Vlahovic si è sottoposto ad esami clinici approfonditi al JMedical. Il motivo? Per lui è stato evidenziato un sovraccarico all’adduttore della coscia destra. Con ogni probabilità, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno in vista della gara contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. Non è escluso, al momento, che il centravanti serbo possa essere lasciato a riposo contro i friulani. In preallarme Milik che rientrerà dal turno di squalifica scontato contro l’Inter.

Sono migliori le notizie che riguardano Federico Chiesa: l’attaccante bianconero ha rimediato una contusione al piede destro che è in netto miglioramento e molto meno gonfio.

Allegri dovrà fare i conti anche con un’assenza importante già nota ai fantallenatori. Si tratta di Danilo che è

squalificato

: il difensore bianconero era diffidato ed è stato ammonito nel match contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Fantacalcio.it per Adnkronos