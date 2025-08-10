Juve 2023: ritiro e mercato, sfide in arrivo per Tudor

La Juventus sta affrontando una nuova stagione con un approccio strategico volto a mantenere un profilo basso mentre cerca di iniziare al meglio. Durante il ritiro a Herzogenaurach, la dirigenza ha evidenziato le sfide legate al mercato, con l’allenatore Tudor in attesa di due-tre rinforzi promettenti che potrebbero non arrivare immediatamente.

Finora, l’unica attività di mercato ha portato a due scambi: Joao Mario ha preso il posto di Alberto Costa e Jonathan David ha sostituito Kolo Muani. Quest’ultimo è atteso per un rapido rientro, in parte legato alla necessità di fare cassa attraverso vendite strategiche.

Per il club torinese, è fondamentale trovare un centrocampista in grado di influenzare le prestazioni e un difensore che possa alleviare la pressione su Bremer e Cabal, entrambi reduci da infortuni. Tuttavia, al momento, non ci sono certezze riguardo a potenziali acquisti.

La Juventus deve concentrarsi sulle uscite, dato che ha mancato nuovi acquisti significativi e dovrà gestire alcuni elementi sul mercato, come Douglas Luiz e Nico Gonzalez. L’operato del direttore generale Comolli rimane incerto, ma ha già dimostrato abilità diplomatiche nei suoi interventi. Mentre il club si ape conforme alla propria identità, è necessario tradurre questi sforzi in risultati concreti sul campo.