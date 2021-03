Tutti pazzi su Spotify per Jutro Je di Nada Topcagic, il brano che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic nella sua avventura a Sanremo 2021.

La canzone più virale del Festival di Sanremo 2021 non è stata Musica leggerissima. E nemmeno Chiamami per nome. Zitti e buoni? Macché. A stravolgere le classifiche Viral su Spotify in Italia è Jutro Je di Nada Topcagic. Non ti dice nulla questa canzone? Si tratta dello stacchetto utilizzato da Zlatan Ibrahimovic come jingle della sua partecipazione alla kermesse. Scopriamo insieme cosa significa e chi è la cantante serba che l’ha portata al successo.

Ibrahimovic entra con Jutra Je: il significato della canzone

Il titolo del brano, che in italiano significa letteralmente È mattina o All’alba, riporta direttamente al significato della canzone, un grande successo nei paesi balcanici.

Zlatan Ibrahimovic

Il testo è un messaggio d’amore semplice e spontaneo, e racconta le sensazioni di una persona che, svegliandosi, non trova più il proprio partner al suo fianco. Questa la frase che si ripete nel ritornello: “Voglio stare con te… riempi la nostra casa di fiori“.

Chi è Nada Topcagic

Come tutti i fan di Zlatan sanno, il calciatore svedese ha chiare origini balcaniche. Il padre Šefik è infatti originario della Bosnia-Erzegovina, mentre la madre è croata di religione cattolica. Proprio per questo il campione è molto legato alla musica balcanica, e tra i tanti brani della penisola a quanto pare ama Jutro Je di Nada Topcagic. Ma chi è costei?

Cantante bosniaca, è nata il 3 luglio 1953 sotto il segno del Cancro. Attiva dagli anni Settanta, ha raggiunto l’apice del suo successo negli anni Ottanta. La sua storia è molto particolare. Durante il periodo della Guerra dei Balcani venne accusata di aver cantanto per le truppe serbe, nonostante le sue origini bosniache. Polemiche durissime nacquero da quelle accuse, ma lei si difese sempre affermando di essere stata costretta a farlo in un momento così difficile. Insomma, una storia per niente semplice, comune a quella di molti artisti balcanici.

Di seguito l’audio di Jutro Je:

https://www.youtube.com/watch?v=VtPM_nGNaNc