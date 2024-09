Justine Mattera: Scopriamo il Marito Fabrizio Cassata

Justine Mattera è una showgirl, attrice e cantante statunitense, con una carriera che inizia nel 1994 quando si trasferisce in Italia. Dopo aver conseguito la laurea in Letteratura italiana e inglese, inizia a lavorare come modella e cubista, prima di ottenere notorietà nel mondo televisivo grazie a Paolo Limiti, che la introduce nel programma “Ci vediamo in TV”. Da stasera, parteciperà alla nuova edizione di “Tale e Quale Show” su Rai1.

Justine è sposata con Fabrizio Cassata, un uomo riservato e distante dal mondo dello spettacolo. I due hanno due figli, Vivienne Rose e Vincent. Fabrizio lavora come manager presso un’azienda nel settore della salute e benessere ed è appassionato di sport, in particolare di corsa e ciclismo. Justine ha raccontato di come la sua passione per lo sport sia cresciuta grazie a Fabrizio, con cui partecipa a maratone e triathlon.

La loro relazione è iniziata nel 2002 e nel 2009 si sono sposati. Tuttavia, Justine ha avuto una precedente relazione con Paolo Limiti, famosa figura della televisione italiana, con cui è stata sposata dal 2000 al 2002. La differenza d’età tra lei e Limiti ha portato alla fine della loro unione, poiché Justine desiderava dei figli e lui no.

Justine ha rivelato che inizialmente Fabrizio era geloso del suo ex marito e ha dovuto affrontare problemi legati alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, che talvolta mettevano a dura prova il loro matrimonio. Ha raccontato di momenti di crisi, dove la tensione e l’insoddisfazione si facevano sentire. La situazione è cambiata con la nascita del secondo figlio, momento in cui Justine ha deciso di mettere la famiglia al primo posto. Hanno inoltre lasciato Roma per tornare a Milano, un cambiamento significativo nella loro vita.

Justine ha condiviso anche esperienze di precarietà nella loro relazione, come quando ha pubblicato foto provocanti su Instagram, scatenando la gelosia di Fabrizio. Tuttavia, dopo un periodo di tensione, i due hanno superato le incomprensioni e sono riusciti a rafforzare il loro legame. Nonostante le sfide, sembrano ora felici insieme.