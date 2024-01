Justin Timberlake torna con un nuovo singolo: “Selfish”

Le voci su un possibile ritorno di Justin sulla scena musicale si sono dimostrate vere: il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Selfish”.

A distanza di sei anni dal suo ultimo album in studio, “Man of the Woods“, l’attore e popstar statunitense ha finalmente pubblicato il suo nuovo singolo da solista, intitolato “Selfish”, co-prodotto con Louis Bell e Cirkut. La pubblicazione del brano è stata accompagnata dalla diffusione del videoclip ufficiale.

Justin Timberlake: il ritorno sulla scena musicale

I rumor di un possibile ritorno di Just Timberlake erano iniziati ad inizio anno, quando il cantante aveva cancellato da Instagram tutti i suoi contenuti. Si tratta di una pratica diffusa tra gli artisti in procinto di annunciare qualche novità. Dopo aver eliminato tutto, Timberlake ha aggiornato la sua immagine del profilo, mettendo una foto del suo sguardo riflesso su uno specchietto retrovisore. Il nuovo singolo si intitola “Selfish” ed è il primo singolo pubblicato di quello che sarà il nuovo album di Justin Timberlake, intitolato: “Everything I Thought It Was“. A rivelare tutti questi dettagli è stato lo stesso artista tramite Instagram.

Justin Timberlake: il live a Memphis

Il 19 gennaio il cantante si è esibito in anteprima con il suo nuovo singolo davanti al pubblico della sua città natale, Memphis in Tennessee. Al termine del concerto ha condiviso su Instagram un teaser dell’album, il cui titolo come anticipato sarà “Everything I Thought It Was“: si tratta di una clip di poco meno di 30 secondi accompagnata dalla voce di Benicio del Toro.

Vista l’eccezionalità dell’evento, i biglietti del live a Memphis sono andati sold out in pochissimi minuti. Nel corso della serata Timberlake ha dichiarato che la pubblicazione del suo singolo sarebbe stata imminente (ed infatti è uscito a pochissimi giorni di distanza), ma non ha detto nulla circa la data di uscita del suo sesto album. Durante il concerto la popstar ha inoltre cantato un pezzettino di un altro brano inedito, “All I need is my moment“, che farà parte del suo nuovo disco. Di seguito vi lasciamo il videoclip di “Selfish”: