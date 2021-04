Che Justin Timberlake abbia rosicato parecchio per il successo di Britney Spears nel 2003 e per il bacio tra la sua ex e Madonna lo sapevamo già, ma adesso è arrivata la conferma. Lo stilista di Janet Jackson, Wayne Scot Lukas, ha rivelato che per la performance del Super Bowl del 2004 Giustino voleva fare qualcosa di scioccante, così da oscurare il bacio degli MTV VMA 2003.

“Janet avrebbe dovuto indossare un vestito particolare e Justin doveva calpestarlo per rivelare il suo lato B con questo perizoma di perle. Ma poi però è cambiato tutto. Hanno optato per mostrare altro. Justin Timberlake ha etichettato tutto come un imprevisto, ma non c’è mai stato nulla di tutto questo. Le cose sono andate come dovevano. Lui ha strappato via una parte del top alla fine della loro esibizione, rivelando brevemente una parte del corpo di Janet Jackson. Tutti hanno parlato di wardrobe malfunction. Ma è una bugia. – ha raccontato lo stilista a Page Six – In qualità di stilista, posso dire che quel look ha fatto quello che doveva fare. Adesso vi dico la verità. Lui voleva oscurare Britney Spears e Madonna. Ha insistito per fare qualcosa di più grande della loro performance. Voleva una rivelazione dell’anno, questo ha detto. Ora sto lavorando a un libro rivelatore in cui racconterò quella storia per intero per la prima volta e rivelerò altri oscuri segreti del mondo della moda e dello spettacolo. Non dirò nulla di cattivo su Janet. Non la butterò mai in pasto ai media. È mia amica ed è una delle persone più adorabili per cui abbia mai lavorato. Non c’è niente di losco in lei”.

Comunque perdoniamo Justin, visto che ha chiesto scusa proprio alla principessa del pop e a Janet Jackson in una recente lettera.

Janet Jackson e Justin Timberlake: l’esibizione al Super Bowl 2004.

Justin Timberlake’s stylist just exposed that he set up Janet Jackson’s SuperBowl “wardrobe malfunction” because he wanted to “one-up” Britney Spears. pic.twitter.com/WUvJijJdRj — Britney Fan 🌹 (@BritneyHiatus) April 11, 2021

Britney sould’ve been in 2004 superbowl with Janet Jackson instead of Justin Timberlake… would be iconic and Janet’s career would be intact — Roberto 🏳️‍🌈🔱🦊 (@pedrolabredot) April 11, 2021