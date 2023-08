Justin Timberlake, Nelly Furtado e Timbaland tornano con un nuovo singolo

A 16 anni dalla hit Give It To Me, Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake sono tornati insieme in studio di registrazione. Il trio ha registrato un singolo che uscirà il prossimo 1° settembre e ad annunciarlo è stato il noto produttore americano su Instagram: “Stiamo tornando. Il re è tornato!”

Timbaland sta anche lavorando ai nuovi album di Justin Timberlake e Nelly Furtado. La popstar di Try lo scorso giugno ha rivelato: “Abbiamo dei piani, questo è sicuro. Di recente ho parlato con Timbaland e abbiamo avuto questa fantastica chiamata FaceTime di due ore. Stavamo parlando di quando abbiamo realizzato Loose e di come ci siamo immersi in tutte queste storie. […] Faremo delle nuove cose insieme. Sto anche lavorando ad un disco“.

Speriamo che questo nuovo singolo e che i nuovi album di Nelly e Justin Timberlake siano validi anche solo la metà dei vecchi lavori che Timbaland ha fatto con i due colleghi.

Timbaland sul nuovo progetto con Justin Timberlake.

“Sarà qualcosa di molto divertente, come FutureS*x/LoveSounds ma niente di troppo pesante, vi daremo solo quello che vi aspettereste da noi: nulla di troppo pensato, i testi non sono così profondi, ma delle cose fatte bene e divertenti. Non significa che sarà qualcosa di sciocco e inutile. Principalmente ascolterete musica da ballare. La musica è uno sport per giovani e devi mantenerla divertente: divertente e giovane. Entrambi abbiamo vissuto molte situazioni, ma non puoi pensarci troppo, devi far emergere di nuovo il 13enne, il 18enne che è in te, sai? In caso contrario, puoi entrare nella fase del vecchio nebbioso molto velocemente. Questo è semplicemente il mondo in cui viviamo. Per questo motivo vogliamo farvi divertire”.