Justin Timberlake lancia una frecciatina a Britney: “Non mi scuso!”

Britney Spears nel suo libro The Woman in Me ha rivelato di essere stata tradita e presa in giro da Justin Timberlake e poi ha lanciato la bomba del suo aborto. Come prevedibile un’enorme polemica ha investito il cantante di Mirrors, che ha anche rimandato il suo comeback per evitare che fosse compromesso dalla tempesta mediatica che l’aveva travolto. Adesso Justin è tornato con Selfish e Britney ha deciso di scusarsi se le sue parole in The Woman in Me l’hanno ferito.

E lui come avrà reagito alle scuse di Britney? Ieri sera Timberlake era a New York e pochi istanti prima di esibirsi con Cry Me a River (la canzone del 2002 scritta sulla rottura con la principessa del pop) ha detto: “Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi… assolutamente con nessuno!“. Britney a parte, c’è senza ombra di dubbio una persona alla quale Justin dovrebbe chiedere scusa: a sé stesso per questa evitabile figuraccia.

Justin Timberlake takes ANOTHER shot at Britney right before singing Cry Me A River. “I’d like to take this opportunity to apologize to absolutely f-ing nobody.” He is such a pompous douchebag, even after Britney was kind to him & apologized without actually needing to.… pic.twitter.com/AmDwpEzyCS — Lou M. Taylor Belongs In Jail (@lootmtaylor) February 1, 2024

Justin Timberlake le scuse del 2021.

Se ieri sera sul palco Timberlake fatto il macho che non deve chiedere mai (scusa), qualche anno fa con la coda tra le gambe ha – giustamente – chiesto scusa per i suoi errori.