Justin Timberlake inaugura gli I-DAYS Milano 2025!

Inizia questa sera, lunedì 2 giugno, l’edizione 2025 degli I-DAYS Milano, con Justin Timberlake come primo grande headliner. L’artista, che presenta il suo “Forget Tomorrow World Tour”, si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro, unico appuntamento in Italia per il suo tour.

Timberlake arriva a Milano dopo il ritorno discografico con il suo sesto album, “Everything I Thought It Was”, contenente i singoli “Selfish” e “No Angels”. Con oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli venduti, Timberlake ha una carriera di successo, arricchita da dieci Grammy e quattro Emmy, e vanta collaborazioni con artisti di fama come Jay-Z.

Il concerto di stasera segna l’inizio della stagione dei grandi eventi a Milano, promettendo uno spettacolo ricco di energia e una scaletta che include i suoi brani più celebri. Prima di Timberlake si esibirà la cantante norvegese Dagny.

Gli I-Days, nati nel 1999 come Independent Days Festival, si distinguono per un cast artistico di alto livello, avendo ospitato negli anni nomi come Arcade Fire, Blink 182 e Green Day.

Le manifestazioni si svolgeranno principalmente presso l’Ippodromo Snai San Siro e l’Ippodromo Snai La Maura, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. È previsto un piano di mobilità per facilitare l’afflusso e minimizzare l’impatto sulla comunità locale.

Le porte apriranno alle 17:00, con il primo artista sul palco alle 19:00 e Timberlake previsto per le 21:00. I biglietti sono ancora disponibili per l’evento di questa sera.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it