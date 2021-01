Justin Timberlake è diventato papà per la seconda volta. Il cantante di Cry Me A River ieri al The Ellen DeGeneres Show ha rivelato che lui e Jessica Biel hanno dato il benvenuto al loro secondogenito. Durante la sua ospitata la popstar ha confermato che i rumor che circolavano nei mesi scorsi erano fondati e che Silas Randall adesso ha un fratellino, Phineas.

“È fantastico e così carino, adorabile. Nessuno sta dormendo però. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Sono molto grato. Tu Ellen sei stata tra i primi a saperlo, subito dopo i parenti. Eravamo in videochiamata quando te l’abbiamo detto”.

Congratulazioni alla coppia e complimenti a Justin Timberlake, che anche in collegamento su Skype (e senza trucco e parrucco) è sempre un gran bono!

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Justin Timberlake confirms to Ellen DeGeneres that he and wife Jessica Biel welcomed their second child named Phineas. 🍼 pic.twitter.com/dyZcyPYllY — Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2021

