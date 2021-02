Il documentario Flaming Britney Spears ha aperto gli occhi a molti americani (e non). Decine di celebrità si sono schierate a favore della principessa del pop rilanciando l’hashtag ‘FreeBritney’. Moltissime persone però hanno condannato alcuni volti noti che in passato hanno fatto soffrire la Spears o non hanno preso le sue difese quando dovevano. Diane Sawyer è stata criticata per un’intervista controversa fatta alla popstar di Gimme More e Justin Timberlake perché accusato di essere in parte responsabile dei problemi emotivi di Britney. Il cantante infatti in un’intervista ha svelato di aver avuto rapporti intimi con l’ex fidanzata, che però non ha mai difeso pubblicamente dagli attacchi che lei riceveva in merito alla fine del loro amore.

“Ho visto i messaggi, i tag, i commenti e le vostre preoccupazioni e voglio rispondere. Sono profondamente dispiaciuto per le volte nella mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato per ciò che invece era giusto. Capisco di non aver fatto abbastanza in quei momenti e in molti altri e di aver beneficiato di un sistema che condona misoginia e razzismo. Voglio in particolare scusarmi con Britney Spears e Janet Jackson individualmente, perché ci tengo e rispetto queste donne e so di aver fallito. Mi sento obbligato a rispondere, in parte, perché chi è coinvolto si merita il meglio e, soprattutto, perché questa è una conversazione più ampia di cui desidero con tutto il cuore far parte e dalla quale imparare.

L’industria è imperfetta. Mette gli uomini, in particolare i bianchi, nelle condizioni di avere successo. È progettato in questo modo. In quanto uomo in una posizione privilegiata, devo essere esplicito su questo. A causa della mia ignoranza, non l’ho capito, ma non voglio mai più trarre beneficio dal fatto che altri vengano screditati. Non sono stato perfetto nel gestire tutto questo nel corso della mia carriera. So che queste scuse sono un primo passo e non assolvono il passato. Voglio assumermi la responsabilità dei miei passi falsi in tutto questo e far parte di un mondo che eleva e sostiene. Ho a cuore il benessere delle persone che amo e ho amato. Posso fare di meglio e farò di meglio”.