“Justin e Hailey Bieber: La Verità Sconvolgente Dietro le Ultime Rumors!”

Negli ultimi giorni, Justin Bieber e sua moglie Hailey sono stati al centro di voci e speculazioni. Tuttavia, entrambi sembrano concentrati sui loro progetti.

Hailey continua a sviluppare il suo marchio di bellezza, Rhode, mentre Justin si dedica a una nuova avventura: skylrk. Questo brand, come evidenziato dai suoi recenti post, riflette il suo entusiasmo e mira a portare sul mercato il suo stile distintivo, caratterizzato da un look casual e oversize.

Un esempio recente della sua moda è l’avvistamento alla First Credit Bank di West Hollywood, dove indossava jeans strappati e una t-shirt ampia, completando il look con scarpe della sua nuova linea. I modelli presentano design originali e una palette di colori audace e non convenzionale.

Fonte: instagram.com