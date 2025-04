Justin Bieber sbotta contro i paparazzi: “Volete solo soldi”

Questo è un periodo complicato per Justin Bieber, il cui nome è stato spesso associato al caso di Diddy, che è finito in carcere il 16 settembre. Molti credono che Bieber sia una delle vittime del rapper, e la preoccupazione dei suoi fan è aumentata. Di recente, Justin ha iniziato a pubblicare video strani e la moglie Hailey è molto angosciata per il suo stato di salute. Hailey ha rivelato che Justin non dorme quasi mai e mangia molto poco, chiedendo anche a familiari e amici di pregare per lui. La situazione è peggiorata con messaggi bizzarri inviati durante la notte.

Durante una passeggiata a Palm Springs, Bieber ha avuto un confronto acceso con i paparazzi. Dopo un saluto banale da parte loro, l’artista ha risposto con irritazione, lamentandosi del fatto che i fotografi sono interessati solo ai soldi e non alle persone. Ha espresso frustrazione dicendo che i paparazzi non si preoccupano degli esseri umani e che la loro concentrazione è solo sul profitto.

Nonostante la sua rabbia, Bieber ha riconosciuto in un post di avere problemi nella gestione di quest’ultima. Ha ammesso di voler migliorare e di non reagire in modo impulsivo. A volte sente di non essere autentico e si odia per questo, ma cerca di ricordare che spesso ci fanno credere di non essere abbastanza. Anche se affronta sfide personali, continua a lottare per rimanere true to himself.