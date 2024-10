Justin Bieber preoccupa familiari e amici: “Vittima di Diddy”

Qualche giorno fa, una fonte vicina a Justin Bieber ha rivelato a Us Weekly che il cantante canadese sarebbe profondamente turbato dallo scandalo riguardante Diddy, suo ex amico. Bieber, 30 anni, sta cercando di allontanarsi il più possibile da questa situazione. Un’altra fonte ha parlato di lui a Page Six, rivelando che familiari e amici sono molto preoccupati per il suo stato d’animo. Sembra che Justin possa essere stato una delle vittime coinvolte nel giro di eventi legati a Diddy.

Secondo l’insider, Bieber è molto scosso e fatica a fidarsi delle persone intorno a lui, persino di coloro che sono parte della sua vita da molto tempo. Vuole che il passato rimanga tale. La fonte aggiunge che Bieber, essendo stata la più grande pop star del mondo, ha subito molte pressioni e ha visto approfittarsi di lui. Coloro che erano a lui vicino stanno vivendo un forte disagio per quanto sta accadendo ora, e si dice che attualmente sia circondato da “yes men”.

I familiari di Bieber sono particolarmente preoccupati per il suo benessere. Non si sa con certezza se Diddy abbia mai beneficiato in modo diretto di Justin, vista la presenza della sua famiglia e del manager Scooter Braun, che si è sempre preso cura di lui. Tuttavia, è noto che Bieber ha vissuto un periodo molto difficile nella sua vita, caratterizzato da episodi ribelli. Un esempio significativo risale a gennaio 2014, quando, all’età di 20 anni, la polizia ha fatto irruzione nella sua villa dopo che era stato accusato di vandalismo. In seguito a questo incidente, si è dichiarato colpevole di vandalismo minore, con un risarcimento di 80.000 dollari.

Solo due settimane dopo, Bieber è stato arrestato a Miami Beach per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mentre guidava una Lamborghini gialla. Questi eventi segnano un momento buio nella sua vita e, adesso che emergono nuove rivelazioni, il suo stato emotivo sembra essere ancora vulnerabile. La situazione di Diddy lo ha messo in una posizione complicata e sembra che Bieber stia cercando di mantenere la distanza da tutto ciò che lo riguarda.