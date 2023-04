Justin Bieber ha contattato Selena Gomez: la richiesta alla sua ex

Per mesi Hailey Bieber è stata nel mirino di molti fan di Selena Gomez, che l’hanno insultata, minacciata e ridicolizzata sui social. Poi all’improvviso lo scorso marzo la cantante di Lose You To Love Me ha pubblicato una storia Instagram in cui ha chiesto ai suoi follower di non attaccare la moglie di Justin Bieber (che un anno fa si era rivolta direttamente ai suoi hater). Selena Gomez ha anche specificato che a contattarla è stata proprio Hailey, per farle sapere di essere stata vittima di odio on line .

“Hailey Bieber mi ha contattato e mi ha fatto sapere che ha ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività. Questo non è ciò che rappresento. Nessuno dovrebbe sperimentare odio o bullismo. Ho sempre sostenuto la gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca”.

Justin Bieber e la richiesta a Selana Gomez.

Adesso però sono emersi dei retroscena particolari sulla storia Instagram della Gomez. Infatti Radar On Line ha assicurato che a contattare Selena non è stata Hailey, ma Justin Bieber.

“Selena non ama Hailey, ma le importa ancora di Justin, che l’ha implorata in privato di convincere la gente che hanno fatto pace. Non è solo per il bene di Hailey, ma per lui! Justin è preoccupato che lui e Hailey siano diventati la coppia più impopolare di Hollywood ed è terrorizzato dal fatto che quando e se sarà in grado di tornare, i suoi fan non ci saranno più. Justin non è mai stato così giù e Selena lo sa. Lo sta facendo per lui. Non le potrebbe importare di meno di Hailey!”

Che sia stato Justin o Hailey a contattare Selena, non cambia il fatto che impiegare il proprio tempo per offendere, minacciare e deridere personaggi che nemmeno conosciamo personalmente è davvero preoccupante.