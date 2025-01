Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono lasciati, lui ha smesso di seguirla su Instagram

Justin Bieber e Hailey Baldwin sembrerebbero essersi lasciati dopo essersi sposati a settembre 2018. Il cantante ha smesso di seguire sua moglie su Instagram poche settimane dopo che lei aveva negato le voci riguardanti presunti problemi nel loro matrimonio. Nella cultura attuale, smettere di seguirsi sui social è spesso considerato un segno di separazione.

La notizia della loro rottura è stata inaspettata, soprattutto dopo che l coppia aveva recentemente trascorso una vacanza insieme in Colorado, accompagnati dal loro figlio di cinque mesi, Jack Blues. Nonostante la situazione, i rappresentanti di Justin e Hailey non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

In parallelo alla separazione, Justin Bieber è stato coinvolto in uno scandalo che lo ha associato a Diddy e a festeggiamenti controversi. Marion Suge Knight, ex re dell’hip hop attualmente in carcere, ha rilasciato un’intervista scioccante in cui ha affermato che Diddy e altri avrebbero abusato di Bieber. Knight ha raccontato che Diddy organizzava viaggi “romantici” per Justin con uomini facoltosi su isole dove si consumavano attività discutibili. Nonostante tali accuse gravi, Bieber non ha mai commentato pubblicamente queste dichiarazioni, lasciando aperte molte domande riguardo alla sua situazione personale e professionale.

In sintesi, la situazione tra Justin e Hailey sembra deteriorata, mentre il contesto scandalistico che coinvolge Bieber potrebbe influenzare ulteriormente la percezione pubblica e la sua immagine nel mondo della musica.