Lontani gli anni degli scandali, dell’arresto e degli eccessi, Justin Bieber da quando è sposato è davvero cambiato (e con lui anche la sua musica). I cantante canadese prima di andare avanti con la sua vita ha voluto liberarsi di un grosso peso ed ha raccontato del suo periodo buio nel documentario “Next Chapter”, in esclusiva su You Tube. Tra le tante cose Bieber ha parlato della sua depressione e di quando ha pensato di farla finita.

“Persone a caso che dicevano: Fai schifo! Sembri una ragazza! Mi scuotevo di dosso e mi comportavo come se non mi infastidisse, ma quella roba mi dava fastidio. E poi ha influenzato il modo in cui ho agito e come ho trattato le altre persone. Ci son stati momenti in cui ho pensato al suicidio. Mi chiedevo se quel dolore sarebbe mai andato via. Era proprio costante. Stavo solo soffrendo, giusto? Avrei preferito di gran lunga non sentire proprio nulla. Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”.

Apprezzabile quello che ha fatto Justin, così come per For The Record di Britney Spears o Five Foot Two di Gaga, anche Next Chapter aiuta i fan di Bieber a capirlo di più.

