Justin Bieber terrà un concerto virtuale nel Metaverso con la piattaforma Wave. Ecco come partecipare all’evento.

Justin Bieber entra nel Metaverso. La pop star ha annunciato la Justin Bieber — An Interactive Virtual Experience, che sarà presentata dalla società di intrattenimento virtuale Wave il 18 novembre. Un avatar di Bieber si esibirà in un concerto dal vivo a figura intera in collaborazione con la piattaforma high-tech che “offrirà ai fan uno sguardo futuristico al metaverso, fondendo giochi, motion-capture in tempo reale e performance musicali dal vivo in un’esperienza interattiva immersiva“, si legge in un comunicato.

Justin Bieber

Justin Bieber terrà un concerto nel Metaverso

I fan avranno l’opportunità di interagire direttamente con Justin Bieber durante lo spettacolo che si terrà nel Metaverso per aiutarlo a modellare l’esperienza virtuale, oltre a chattare con altri Beliebers in tutto il mondo. “Combinando la tecnologia di Wave con la creatività di Justin, abbiamo creato un’esperienza interattiva unica che completa il suo prossimo tour fisico“, ha spiegato in una nota Adam Arrigo, CEO di Wave. “Justin sta aprendo la strada agli artisti per incorporare una ‘fermata del tour’ di un concerto virtuale per raggiungere un nuovo pubblico che non può partecipare di persona o desidera un diverso tipo di esperienza di musica dal vivo“. Il video di Ghost:

“Sono un grande sostenitore di Wave e amo la piattaforma come nuovo modo per me di interagire con i miei fan“, ha aggiunto Bieber. “Sono entusiasta di utilizzare questa tecnologia per riunire le persone e connettermi con i fan di tutto il mondo. Non vedo l’ora che diano un’occhiata a questa performance interattiva“.

Come partecipare all’evento

Wave ha organizzato già concerti virtuali per altri artisti, come The Weeknd, un altro investitore di Wave; John Legend, nonché Tinashe e Galantis. I fan che vogliono interagire con Bieber durante il suo concerto virtuale possono registrarsi gratuitamente a Wave, ma chiunque può guardare lo spettacolo tramite un live streaming sul canale YouTube dell’artista. Il concerto inizia alle 18:00. PT il 18 novembre.