Justin Bieber commenta la morte di Liam con un messaggio significativo

Dieci anni fa, i fandom più popolari erano quelli dei Belieber e dei Directioner, con Justin Bieber e gli One Direction come idoli dei giovani in tutto il mondo. Recentemente, Justin Bieber ha commentato la morte di Liam Payne, condividendo un messaggio significativo per i fan. Su Instagram, ha scritto “Rest easy Liam” e ha condiviso un video del memoriale allestito a Londra dai fan di Liam, situato presso la statua di Peter Pan a Hyde Park. Nel video, Bieber sottolinea che è normale per i fan soffrire per un idolo, anche se non lo hanno mai incontrato di persona, e che è accettabile piangere e sentirsi tristi per la perdita di qualcuno che ha avuto un impatto sulle loro vite.

In parallelo a questo messaggio, una psicologa su TikTok ha discusso del dolore che i fan stanno vivendo per la scomparsa di Liam. Ha spiegato che provare tristezza è completamente normale e deve essere normalizzato. Molti fan, mentre esprimevano la loro sofferenza, tendevano a svalutare le proprie emozioni, dicendo che non era giusto piangere così. La psicologa ha enfatizzato l’importanza di riconoscere che questi sentimenti di dolore e incredulità sono validi, rappresentano le emozioni che si provano dopo aver perso una figura significativa nella propria vita.

Ha anche chiarito che questo è, a tutti gli effetti, un lutto, anche in assenza di una relazione diretta con la persona scomparsa. Liam Payne ha influenzato le vite di tanti fan attraverso la sua immagine pubblica e le emozioni legate ai suoi ricordi sono forti. La psicologa ha esortato le persone a non giudicare questo dolore, ma a prendersene cura, sottolineando che la sofferenza legata alla perdita di un personaggio pubblico è legittima e devono essere convalidate le emozioni dei fan.

In sintesi, sia Justin Bieber che la psicologa hanno offerto un messaggio di supporto ai fan di Liam Payne, invitandoli a riconoscere e affrontare il loro dolore come una parte naturale del processo di lutto, dato il legame emotivo che molti hanno con l’artista.