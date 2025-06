Offerta di Lavoro: Junior Web Developer presso Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

Sei un appassionato di tecnologia e desideri avviare la tua carriera nel settore dello sviluppo web? Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, un’azienda rinomata per la sua eccellenza, tradizione e innovazione, sta cercando un Junior Web Developer motivato per unirsi al nostro team.

Responsabilità principali:

Sviluppo e manutenzione di applicazioni web.

Collaborazione con il team di design per implementare soluzioni innovative e user-friendly.

Supporto nella gestione e ottimizzazione delle piattaforme online.

Requisiti:

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione web (HTML, CSS, JavaScript).

Familiarità con framework come Bootstrap o React.

Capacità di problem solving e attitudine al lavoro in team.

Laurea in Informatica o discipline affini è preferibile, ma non fondamentale.

Cosa offriamo:

Un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo.

Opportunità di crescita professionale e formazione continua.

Un contesto in cui la sicurezza e il benessere dei dipendenti sono prioritari.

Se desideri far parte di un’azienda che valorizza la tradizione e l’innovazione, invia il tuo CV e una lettera di presentazione. Non perdere l’opportunità di crescere con noi in un ambiente stimolante!