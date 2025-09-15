25 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Lavoro

Junior V&V Engineer (Pistoia)

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Ruolo: Junior V&V Engineer – RAILWAY
Luogo: Pistoia

ALTEN è un leader mondiale nell’ingegneria e nei servizi IT, attivo da oltre 30 anni in 30 Paesi. Supportiamo le strategie di sviluppo dei clienti nelle aree dell’innovazione, R&D e sistemi informativi. Operiamo nei settori:

  • Aeronautico & Spaziale
  • Difesa & Navale
  • Sicurezza
  • Automobilistico
  • Ferroviario
  • Energia
  • Life Sciences
  • Finanziario
  • Retail
  • Servizi

Con oltre 4 miliardi di euro di fatturato e più di 57.400 collaboratori, siamo presenti in 13 città in Italia.

Di cosa ti occuperai:

  • Scrivere e eseguire test case per software e hardware
  • Analizzare anomalie e collaborare con il team di sviluppo
  • Condurre test di integrazione, sistema e accettazione
  • Documentare i risultati e segnalare anomalie

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria Elettronica, Automazione, Informatica o affini
  • Gradita conoscenza della lingua inglese

Perché scegliere ALTEN?

  • Innovazione tecnologica: lavora su progetti all’avanguardia
  • Formazione continua: corsi per competenze tecnologiche e linguistiche
  • Ambiente collaborativo: team building e eventi sportivi
  • Impegno per la sostenibilità e opportunità per tutti

I prossimi step:
Riceverai una valutazione attenta del tuo CV. Se il profilo è in linea con le posizioni aperte, il nostro team ti contatterà per un colloquio conoscitivo.

Ti invitiamo a candidarti se sei interessato!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Junior V&V Engineer (Pistoia)

Junior V&V Engineer a Pistoia: scrivere test per software/hardware. Requisito: laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale in progetti innovativi.

Back office commerciale estero

Cercasi impiegato/a back office commerciale estero: precisione nella gestione ordini e ottima organizzazione. Crescita professionale assicurata.

Medico di Medicina Interna e Oncologia

Ospedale Moriggia Pelascini cerca Medico di Reparto in Medicina Generale: laurea richiesta. Beneficio: lavoro in un ambiente dinamico.

Clinic Manager

Clinic Manager in una clinica odontoiatrica: esperienza nel settore, per contribuire a una crescita significativa e un ambiente stimolante.

Data entry SAP – Collocamento Mirato L.68/99

Ruolo: Data Entry Specialist per Store Planning in azienda di lusso. Requisito chiave: Ottima conoscenza di SAP. Beneficio: Lavoro part-time flessibile.

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Ultimi Aggiornamenti del 15 Settembre 2025
Articolo successivo
Spese Militari NATO: Un Risvolto Ambientale Preoccupante
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.