Junior V&V Engineer (Pistoia)

Ruolo: Junior V&V Engineer – RAILWAY

Luogo: Pistoia

ALTEN è un leader mondiale nell’ingegneria e nei servizi IT, attivo da oltre 30 anni in 30 Paesi. Supportiamo le strategie di sviluppo dei clienti nelle aree dell’innovazione, R&D e sistemi informativi. Operiamo nei settori:

Aeronautico & Spaziale

Difesa & Navale

Sicurezza

Automobilistico

Ferroviario

Energia

Life Sciences

Finanziario

Retail

Servizi

Con oltre 4 miliardi di euro di fatturato e più di 57.400 collaboratori, siamo presenti in 13 città in Italia.

Di cosa ti occuperai:

Scrivere e eseguire test case per software e hardware

Analizzare anomalie e collaborare con il team di sviluppo

Condurre test di integrazione, sistema e accettazione

Documentare i risultati e segnalare anomalie

Requisiti:

Laurea in Ingegneria Elettronica, Automazione, Informatica o affini

Gradita conoscenza della lingua inglese

Perché scegliere ALTEN?

Innovazione tecnologica: lavora su progetti all’avanguardia

Formazione continua: corsi per competenze tecnologiche e linguistiche

Ambiente collaborativo: team building e eventi sportivi

Impegno per la sostenibilità e opportunità per tutti

I prossimi step:

Riceverai una valutazione attenta del tuo CV. Se il profilo è in linea con le posizioni aperte, il nostro team ti contatterà per un colloquio conoscitivo.

Ti invitiamo a candidarti se sei interessato!