Junior V&V Engineer (Pistoia)

Ruolo: Junior V&V Engineer – RAILWAY
Luogo: Pistoia
ALTEN è un leader mondiale nell’ingegneria e nei servizi IT, attivo da oltre 30 anni in 30 Paesi. Supportiamo le strategie di sviluppo dei clienti nelle aree dell’innovazione, R&D e sistemi informativi. Operiamo nei settori:
- Aeronautico & Spaziale
- Difesa & Navale
- Sicurezza
- Automobilistico
- Ferroviario
- Energia
- Life Sciences
- Finanziario
- Retail
- Servizi
Con oltre 4 miliardi di euro di fatturato e più di 57.400 collaboratori, siamo presenti in 13 città in Italia.
Di cosa ti occuperai:
- Scrivere e eseguire test case per software e hardware
- Analizzare anomalie e collaborare con il team di sviluppo
- Condurre test di integrazione, sistema e accettazione
- Documentare i risultati e segnalare anomalie
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Elettronica, Automazione, Informatica o affini
- Gradita conoscenza della lingua inglese
Perché scegliere ALTEN?
- Innovazione tecnologica: lavora su progetti all’avanguardia
- Formazione continua: corsi per competenze tecnologiche e linguistiche
- Ambiente collaborativo: team building e eventi sportivi
- Impegno per la sostenibilità e opportunità per tutti
I prossimi step:
Riceverai una valutazione attenta del tuo CV. Se il profilo è in linea con le posizioni aperte, il nostro team ti contatterà per un colloquio conoscitivo.
Ti invitiamo a candidarti se sei interessato!
