Junior Tennis Perugia conquista la prima vittoria in A1

Arriva la prima vittoria per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance nel campionato di serie A1. Questo successo è stato ottenuto contro il Circolo del Tennis e della Vela Messina, permettendo così ai perugini di scalare la classifica.

Davanti a un buon pubblico, la squadra di Tarpani e Grasselli ha mostrato il proprio valore conquistando tre dei quattro incontri di singolare. Solo il giovane Giulio Casucci ha subito una sconfitta dopo una lunga battaglia di tre ore contro Gabriele Bombara, lasciando un po’ di delusione. Alessandro Giannessi ha invece ottenuto una vittoria in rimonta, dopo un inizio difficile, superando Giorgio Tabacco al tie-break del terzo set. Fausto Tabacco, l’esperto dei fratelli, ha perso contro un ottimo Stijn Slump. Giannessi e Slump si sono poi uniti nel doppio, dove hanno legittimato il trionfo con un’ulteriore vittoria contro il duo Tabacco-Varsalona. L’ultima partita di doppio, condotta da Giannessi e Casucci, è stata invece vinta da Tabacco e Bombara dopo un emozionante super tie-break.

Questo importante successo rappresenta una spinta di fiducia per i gialloblù, che la prossima domenica torneranno a giocare in casa, affrontando la capolista Tc Santa Margherita Ligure.