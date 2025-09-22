21.1 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Lavoro

Junior Salesforce Developer

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

QiBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., ricerca un/una:

JUNIOR SALESFORCE DEVELOPER

La risorsa si unirà al team e contribuirà a:

  • Sviluppare progetti di implementazione e supporto in Salesforce Cloud
  • Fornire soluzioni per migliorare la customer experience

Requisiti:

  • Diploma o Laurea in materie tecnico/scientifiche
  • Conoscenza di uno o più moduli Salesforce
  • Gradita esperienza pregressa nel ruolo
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Proattività e predisposizione all’apprendimento
  • Attitudine al teamworking
  • Buone capacità relazionali e di problem solving

Sede lavorativa: Roma, Napoli, Treviso, Milano, Monopoli
Inserimento: contratto di SOMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Junior Salesforce Developer

Junior Salesforce Developer: sviluppa progetti Salesforce. Requisito: conoscenza di moduli Salesforce. Beneficio: crescita professionale in un contesto innovativo.

Sales Assistant cercasi per outlet manager

Il Sales Assistant di Kappa garantisce un’assistenza clienti di qualità, con un requisito chiave di esperienza nel retail. Beneficio: opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.

Addetto Area Login

Ruolo in Area Login Ambientale, richiesta formazione chimica. Beneficio: supporto diretto a clienti e team, migliorando efficienza operativa.

Ricerca Neurologo per opportunità professionale

GAPMED cerca medici neurologi con iscrizione all’Ordine per Domodossola. Offriamo flessibilità e compensi competitivi.

Accettatore Campioni

Addetto/a Accettazione Campioni FOOD per gestire campioni da sedi esterne. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: sviluppo professionale continuo.

Articolo precedente
Belgrado: La Grande Dimostrazione di Forza dell’Esercito Serbo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.