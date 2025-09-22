QiBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., ricerca un/una:
JUNIOR SALESFORCE DEVELOPER
La risorsa si unirà al team e contribuirà a:
- Sviluppare progetti di implementazione e supporto in Salesforce Cloud
- Fornire soluzioni per migliorare la customer experience
Requisiti:
- Diploma o Laurea in materie tecnico/scientifiche
- Conoscenza di uno o più moduli Salesforce
- Gradita esperienza pregressa nel ruolo
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Proattività e predisposizione all’apprendimento
- Attitudine al teamworking
- Buone capacità relazionali e di problem solving
Sede lavorativa: Roma, Napoli, Treviso, Milano, Monopoli
Inserimento: contratto di SOMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
