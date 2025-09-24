Junior Process Engineer

La figura sarà inserita nel team di processo e ingegneria e si occuperà delle seguenti attività:
- Supporto al team di processo nella progettazione di nuovi sviluppi per impianti con tecnologia Isotherm.
- Sviluppo e ottimizzazione di processi già in uso.
- Partecipazione alla progettazione del controllo del processo e definizione delle procedure di monitoraggio.
- Collaborazione con il team di ingegneria nelle fasi di progettazione di impianti industriali.
- Assistenza nelle fasi di implementazione e ottimizzazione dell’impianto pilota durante le campagne sperimentali.
- Interfaccia interna con team ingegneria, project management, specialisti chimici e reparto elettrostrumentale.
- Interfaccia con fornitori esterni.
Requisiti richiesti:
- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Chimica.
- Esperienza minima nel ruolo di ingegnere di processo in aziende impiantistiche industriali.
- Conoscenze solide in matematica, fisica, chimica, meccanica, termodinamica e automazione industriale.
- Buona conoscenza dell’inglese tecnico.
Completano il profilo: orientamento al risultato, flessibilità, proattività ed efficienza.
Si offre:
- Assunzione diretta in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi.
- Livello di inquadramento C3, CCNL Metalmeccanica Industria.
- Buoni pasto da 7€ giornalieri.
- Orario di lavoro full time (40 ore settimanali), dal lunedì al venerdì con flessibilità all’ingresso tra le 8,00 e le 9,15.
- Sede di lavoro: Gioia Del Colle (BA).
L’offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto del Codice delle pari opportunità.
L'offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto del Codice delle pari opportunità.
