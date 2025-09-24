20 C
AxL Spa – Business Unit di Bari – divisione Alti Profili ricerca e seleziona, per conto di un’azienda cliente operante nel settore impiantistico, un/una Junior Process Engineer.

La figura sarà inserita nel team di processo e ingegneria e si occuperà delle seguenti attività:

  • Supporto al team di processo nella progettazione di nuovi sviluppi per impianti con tecnologia Isotherm.
  • Sviluppo e ottimizzazione di processi già in uso.
  • Partecipazione alla progettazione del controllo del processo e definizione delle procedure di monitoraggio.
  • Collaborazione con il team di ingegneria nelle fasi di progettazione di impianti industriali.
  • Assistenza nelle fasi di implementazione e ottimizzazione dell’impianto pilota durante le campagne sperimentali.
  • Interfaccia interna con team ingegneria, project management, specialisti chimici e reparto elettrostrumentale.
  • Interfaccia con fornitori esterni.

Requisiti richiesti:

  • Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Chimica.
  • Esperienza minima nel ruolo di ingegnere di processo in aziende impiantistiche industriali.
  • Conoscenze solide in matematica, fisica, chimica, meccanica, termodinamica e automazione industriale.
  • Buona conoscenza dell’inglese tecnico.

Completano il profilo: orientamento al risultato, flessibilità, proattività ed efficienza.

Si offre:

  • Assunzione diretta in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi.
  • Livello di inquadramento C3, CCNL Metalmeccanica Industria.
  • Buoni pasto da 7€ giornalieri.
  • Orario di lavoro full time (40 ore settimanali), dal lunedì al venerdì con flessibilità all’ingresso tra le 8,00 e le 9,15.
  • Sede di lavoro: Gioia Del Colle (BA).

L’offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto del Codice delle pari opportunità.

Invitiamo i candidati a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali. Se sei interessato, invia la tua candidatura!


Junior Process Engineer

Junior Process Engineer: supporta progettazione e ottimizzazione impianti. Requisito: laurea in Ingegneria Chimica. Benefit: assunzione diretta con buoni pasto.

