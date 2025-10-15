16.6 C
Junior HR Manager a Milano – Opportunità per categorie protette L.68/99

Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: JUNIOR HR MANAGER – CATEGORIA PROTETTA L.68/99

Azienda: Andrea Poletti & Associati

Descrizione lavoro:
L’azienda cerca un Junior HR Manager appartenente alle categorie protette secondo la legge 68/99, che si occuperà di attività operative e di supporto nei processi di risorse umane. Sono richieste competenze in gestione del personale, amministrazione HR e capacità di comunicazione efficace. È gradita una laurea in discipline affini e una buona padronanza della lingua inglese. Offriamo un ambiente multinazionale che favorisce lo sviluppo professionale e opportunità di crescita. La posizione include anche vantaggi legati alla legislazione per le categorie protette.

Località: Provincia di Cremona

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:02:17 GMT

