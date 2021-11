Sarà Elisabetta Lizza a rappresentare l’Italia al Junior Eurovision 2021, che si terrà a Parigi il 19 dicembre.

Elisabetta Rizza rappresenterà l’Italia alla diciannovesima edizione del Junior Eurovision 2021. A confermare la notizia è stata la Rai. La cantante eseguirà sul palco, la canzone Specchio (Mirror On The Wall). La kermesse musicale europea avrà luogo a Parigi, precisamente dal giorno 19 dicembre 2021. Scopriamo insieme anche gli altri interpreti che concorreranno in questa competizione per i rispettivi paesi d’appartenenza.

Il video:

Come annunciato da JuniorEurovision.tv, la cantante di Ardo, in provincia di Brescia, salirà sul palco della kermesse musicale per rappresentare lo Stivale alla diciannovesima edizione del Junior Eurovision 2021. La cantante, dunque, rappresenterà i campioni in carica dell’Eurovision nella capitale francese. Una scelta quantomeno azzeccata, visto che l’artista proviene da Franciacorta, zona collinare situata tra Brescia e il Lago d’Iseo.

Elisabetta ha passato gli ultimi tre anni ad esibirsi in musical e partecipando a concorsi locali. È anche un’appassionata pianista, oltre ad essere cantante e ballerina. L’Armenia e la Georgia, intanto, sono gli unici paesi partecipanti a non aver confermato ufficialmente i loro rappresentanti per la manifestazione musicale.

Tutti i partecipanti della kermesse musicale

Sono stati confermati, in totale, i partecipanti dei 19 paesi che prenderanno parte alla 19a edizione del Junior Eurovision Song Contest. Ecco tutti i nomi in gara:

Albania – Anna Gjebrea

Azerbaigian – Sona Azizova

Bulgaria – Deni e Marti

Francia – Enzo

Germania – Pauline

Irlanda – Maiú Levi Lawlor

Italia – Elisabetta Lizza

Kazakistan – Beknur Jánibekuly e Álınur Khamzin

Malta – Ike e Kaya

Paesi Bassi – Ayana

Macedonia del Nord – Dajte Muzika

Polonia – Sara James

Portogallo – Simão Oliveira

Russia – Tanya Mezhentseva

Serbia – Jovana e Dunja

Spagna – Levi Díaz

Ucraina – Olena Usenko

Tuttavia ci sono di nuovo i ritiri per l’Australia e, naturalmente, l’espulsione della Bielorussia. Il Junior Eurovision Song Contest 2021 sarà trasmesso in diretta il 19 dicembre e inizierà alle 17:00 CET.