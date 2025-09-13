Chi Siamo

AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 14 paesi europei con oltre 7.500 dipendenti. Da quattro anni, abbiamo aperto la nostra sede italiana a Milano e stiamo espandendo il nostro team in continua crescita. Cerchiamo persone che condividano i nostri valori:

Ambizione

Sorriso

Dinamismo

Voglia di mettersi in gioco

In un ambiente in evoluzione, le relazioni umane sono sempre al primo posto.

Ruolo: Junior Document Controller (stage)

Sede: Pavia

Descrizione del ruolo

Se sei interessato ai progetti tecnici e vuoi contribuire alla loro riuscita, stiamo cercando una risorsa junior, precisa e motivata, da inserire nel ruolo di Junior Document Controller a Pavia.

Obiettivi del ruolo:

– Gestire, archiviare e monitorare la documentazione tecnica e di progetto.

– Supportare i team tecnici, garantendo ordine e rispetto delle procedure.

Cosa farai:

– Organizzerai e aggiornerai la documentazione tecnica e amministrativa.

– Utilizzerai sistemi digitali (Excel, SharePoint, ecc.) per gestire flussi documentali.

– Collaborerai con ingegneri, project manager e fornitori per mantenere tutto tracciato e conforme.

– Imparerai a gestire versioni, revisioni, scadenze e checklist documentali.

– Contribuirai alla qualità operativa dei progetti.

Cosa cerchiamo:

Diploma o Laurea

Conoscenza di Excel e documenti digitali

Attitudine al lavoro in team

Conoscenza base della lingua inglese (per documenti tecnici)

Esperienza pregressa (gradita ma non indispensabile)

Cosa offriamo:

Formazione per competenze tecniche e relazionali

Follow-up costanti con il team HR e il Business Manager

Piano di crescita professionale in un ambiente dinamico

AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Abbiamo un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni risorsa può apportare valore unico. Accogliamo candidature senza distinzione di età, genere, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, religione o stato civile. Rispettiamo le categorie protette secondo la Legge 68/99. I dati personali saranno trattati secondo il regolamento UE 2016/679.

Se sei pronto a metterti in gioco, inviaci la tua candidatura!