25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Lavoro

Junior Document Controller

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Chi Siamo

AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 14 paesi europei con oltre 7.500 dipendenti. Da quattro anni, abbiamo aperto la nostra sede italiana a Milano e stiamo espandendo il nostro team in continua crescita. Cerchiamo persone che condividano i nostri valori:

  • Ambizione
  • Sorriso
  • Dinamismo
  • Voglia di mettersi in gioco

In un ambiente in evoluzione, le relazioni umane sono sempre al primo posto.

Ruolo: Junior Document Controller (stage)
Sede: Pavia

Descrizione del ruolo

Se sei interessato ai progetti tecnici e vuoi contribuire alla loro riuscita, stiamo cercando una risorsa junior, precisa e motivata, da inserire nel ruolo di Junior Document Controller a Pavia.

Obiettivi del ruolo:

– Gestire, archiviare e monitorare la documentazione tecnica e di progetto.
– Supportare i team tecnici, garantendo ordine e rispetto delle procedure.

Cosa farai:

– Organizzerai e aggiornerai la documentazione tecnica e amministrativa.
– Utilizzerai sistemi digitali (Excel, SharePoint, ecc.) per gestire flussi documentali.
– Collaborerai con ingegneri, project manager e fornitori per mantenere tutto tracciato e conforme.
– Imparerai a gestire versioni, revisioni, scadenze e checklist documentali.
– Contribuirai alla qualità operativa dei progetti.

Cosa cerchiamo:

  • Diploma o Laurea
  • Conoscenza di Excel e documenti digitali
  • Attitudine al lavoro in team
  • Conoscenza base della lingua inglese (per documenti tecnici)
  • Esperienza pregressa (gradita ma non indispensabile)

Cosa offriamo:

  • Formazione per competenze tecniche e relazionali
  • Follow-up costanti con il team HR e il Business Manager
  • Piano di crescita professionale in un ambiente dinamico

AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Abbiamo un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni risorsa può apportare valore unico. Accogliamo candidature senza distinzione di età, genere, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, religione o stato civile. Rispettiamo le categorie protette secondo la Legge 68/99. I dati personali saranno trattati secondo il regolamento UE 2016/679.

Se sei pronto a metterti in gioco, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto alle vendite part – time, UGG

Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.

CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 – ART.18 VEDOVI/ORFANI

Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.

Alessandria Addetto Outbound

Cercasi addetti outbound per fissare appuntamenti. Richiesta esperienza in telemarketing. Offriamo compenso fisso + incentivi.

Operaio

Cercasi Operai/e per azienda alimentare; requisito: disponibilità full time. Beneficio: contratto iniziale diretto di 6 mesi.

Articolo precedente
Cuffie Bluetooth 5.4, 40 Ore, Canc. Rumore, Touch Control, Nero
Articolo successivo
Inseguimento Mortale a Bologna: 18enne Perde la Vita
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.