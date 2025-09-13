AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 14 paesi europei con oltre 7.500 dipendenti. Da quattro anni, abbiamo aperto la nostra sede italiana a Milano e stiamo espandendo il nostro team in continua crescita. Cerchiamo persone che condividano i nostri valori:
- Ambizione
- Sorriso
- Dinamismo
- Voglia di mettersi in gioco
In un ambiente in evoluzione, le relazioni umane sono sempre al primo posto.
Ruolo: Junior Document Controller (stage)
Sede: Pavia
Descrizione del ruolo
Se sei interessato ai progetti tecnici e vuoi contribuire alla loro riuscita, stiamo cercando una risorsa junior, precisa e motivata, da inserire nel ruolo di Junior Document Controller a Pavia.
Obiettivi del ruolo:
– Gestire, archiviare e monitorare la documentazione tecnica e di progetto.
– Supportare i team tecnici, garantendo ordine e rispetto delle procedure.
Cosa farai:
– Organizzerai e aggiornerai la documentazione tecnica e amministrativa.
– Utilizzerai sistemi digitali (Excel, SharePoint, ecc.) per gestire flussi documentali.
– Collaborerai con ingegneri, project manager e fornitori per mantenere tutto tracciato e conforme.
– Imparerai a gestire versioni, revisioni, scadenze e checklist documentali.
– Contribuirai alla qualità operativa dei progetti.
Cosa cerchiamo:
- Diploma o Laurea
- Conoscenza di Excel e documenti digitali
- Attitudine al lavoro in team
- Conoscenza base della lingua inglese (per documenti tecnici)
- Esperienza pregressa (gradita ma non indispensabile)
Cosa offriamo:
- Formazione per competenze tecniche e relazionali
- Follow-up costanti con il team HR e il Business Manager
- Piano di crescita professionale in un ambiente dinamico
AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Abbiamo un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni risorsa può apportare valore unico. Accogliamo candidature senza distinzione di età, genere, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, religione o stato civile. Rispettiamo le categorie protette secondo la Legge 68/99. I dati personali saranno trattati secondo il regolamento UE 2016/679.
Se sei pronto a metterti in gioco, inviaci la tua candidatura!
