Junior Data Engineer

Responsabilità:
– Collaborare con analisti e stakeholder per comprendere i requisiti e tradurli in soluzioni tecniche.
– Progettare, sviluppare e implementare pipeline di dati e job usando servizi Azure (Databricks, Data Lake, SQL Data Warehouse, ecc.).
– Supportare Product Manager e Data & AI Team durante il ciclo di vita dei Data Product.
– Proporre scelte per creare valore per Autoguidovie.
– Partecipare all’implementazione delle best practice di Data + AI Quality e Governance.
– Fornire supporto tecnico e formazione agli utenti finali.
Requisiti:
– Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o campo correlato.
– 1-3 anni di esperienza nella progettazione e implementazione di soluzioni dati su cloud, preferibilmente Azure.
– Conoscenza dei servizi Azure Data (Data Lake, SQL Data Warehouse, Databricks, Event Hub, ecc.).
– Esperienza pratica con SQL, Python, Pyspark e altri linguaggi di programmazione.
– Familiarità con DevOps, MLops, Stream Analytics o Kafka (gradita).
– Capacità di lavorare in modo autonomo e in team, attenzione ai dettagli e problem solving.
Cosa Offriamo:
– Ingresso in un’azienda che rivoluziona il trasporto pubblico locale e promuove la sostenibilità.
– Team di alto livello in espansione con opportunità di crescita.
– Forte supporto da parte del CdA e utenti finali.
– Focus sulla crescita professionale e apprendimento continuo.
– Pacchetto retributivo competitivo (28,000 – 35,000 EURO annui) e benefit aziendali.
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV e unisciti a noi!
