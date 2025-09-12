Autoguidovie cerca un/una Junior Data Engineer per supportare il Gruppo nella realizzazione della nuova Data Platform. Il/La candidato/a ideale riporterà al Chief Digital, Innovation & Information Officer e collaborerà con il Data & AI Team.

Responsabilità:

– Collaborare con analisti e stakeholder per comprendere i requisiti e tradurli in soluzioni tecniche.

– Progettare, sviluppare e implementare pipeline di dati e job usando servizi Azure (Databricks, Data Lake, SQL Data Warehouse, ecc.).

– Supportare Product Manager e Data & AI Team durante il ciclo di vita dei Data Product.

– Proporre scelte per creare valore per Autoguidovie.

– Partecipare all’implementazione delle best practice di Data + AI Quality e Governance.

– Fornire supporto tecnico e formazione agli utenti finali.

Requisiti:

– Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o campo correlato.

– 1-3 anni di esperienza nella progettazione e implementazione di soluzioni dati su cloud, preferibilmente Azure.

– Conoscenza dei servizi Azure Data (Data Lake, SQL Data Warehouse, Databricks, Event Hub, ecc.).

– Esperienza pratica con SQL, Python, Pyspark e altri linguaggi di programmazione.

– Familiarità con DevOps, MLops, Stream Analytics o Kafka (gradita).

– Capacità di lavorare in modo autonomo e in team, attenzione ai dettagli e problem solving.

Cosa Offriamo:

– Ingresso in un’azienda che rivoluziona il trasporto pubblico locale e promuove la sostenibilità.

– Team di alto livello in espansione con opportunità di crescita.

– Forte supporto da parte del CdA e utenti finali.

– Focus sulla crescita professionale e apprendimento continuo.

– Pacchetto retributivo competitivo (28,000 – 35,000 EURO annui) e benefit aziendali.

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV e unisciti a noi!