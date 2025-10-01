17 C
Lavoro

Junior Data Analyst – Internship a Milano con opportunità di crescita professionale

“Unisciti a Noi come Junior Data Analyst: Stage Imperdibile!”

Azienda: BID Company

Località: Milano

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:48:53 GMT

Descrizione del lavoro:
BID Company cerca un* Junior Data Analyst per un percorso professionale nel campo dell’analisi dei dati. Le responsabilità includono la gestione e l’analisi di database relazionali come Postgres e MySQL, oltre alla comprensione dei principi di Data Lake. Ai candidati si richiede una formazione adeguata e una conoscenza di base in questi ambiti. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita e apprendimento in un ambiente dinamico.

