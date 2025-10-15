18.7 C
Junior Data Analyst a Bologna – Sviluppa le tue competenze nel settore!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Junior Data Analyst – Internship

Azienda: BID Company

Descrizione lavoro:
BID Company cerca un* Junior Data Analyst per sviluppare un percorso professionale nel campo della data e analytics. Il candidato ideale dovrebbe avere conoscenze di base in database relazionali come Postgres e MySQL, oltre a familiarità con i principi di Data Lake. Tra le responsabilità principali vi è l’analisi dei dati per supportare decisioni strategiche. Tra i vantaggi offerti, vi è la possibilità di crescita personale e professionale in un ambiente dinamico e stimolante.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:50:53 GMT

