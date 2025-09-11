Randstad Talent Selection è la specialty dedicata alla Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.
Per un prestigioso gruppo nel settore Consulenza e Finanza, siamo alla ricerca di un:
JUNIOR CONSULTANT NELL’AREA FINANCE – CATEGORIA PROTETTA L.68/99
Si offre:
- Contratto a tempo indeterminato
- RAL indicativa di 30.000€
- Ccnl commercio
- Benefit:
- Ticket da 8€
- Welfare aziendale
- Assicurazione sanitaria da CCNL
- Orario di lavoro: full time
- Sede di lavoro: Milano centro
Di cosa ti occuperai?
La risorsa, inserita nel Dipartimento Corporate Finance, si occuperà di finanza strategica, svolgendo le seguenti attività:
- Ricerca di capitale di rischio
- Assistenza alle quotazioni in Borsa
- Consulenza ai clienti in ambito Finanza strategica
Quali requisiti stiamo cercando?
- Appartenenza alle Categorie Protette (Lg 68/99)
- Laurea ad indirizzo economico, preferibilmente in finanza e/o mercati finanziari
- Esperienza preferibile in aziende di consulenza o studi professionali (tirocini/stage)
- Interesse per la consulenza e il corporate finance
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello B2)
- Ottima padronanza del PC e dei principali pacchetti (Office, Excel)
- Buone capacità relazionali e analitiche
- Orientamento al risultato
- Approccio consulenziale
- Buone doti di problem solving
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.