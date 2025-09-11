22.3 C
Junior Consultant Corporate Finance – Categoria Protetta L.68\99

Randstad Talent Selection è la specialty dedicata alla Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.

Per un prestigioso gruppo nel settore Consulenza e Finanza, siamo alla ricerca di un:

JUNIOR CONSULTANT NELL’AREA FINANCE – CATEGORIA PROTETTA L.68/99

Si offre:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • RAL indicativa di 30.000€
  • Ccnl commercio
  • Benefit:
    • Ticket da 8€
    • Welfare aziendale
    • Assicurazione sanitaria da CCNL
  • Orario di lavoro: full time
  • Sede di lavoro: Milano centro

Di cosa ti occuperai?
La risorsa, inserita nel Dipartimento Corporate Finance, si occuperà di finanza strategica, svolgendo le seguenti attività:

  • Ricerca di capitale di rischio
  • Assistenza alle quotazioni in Borsa
  • Consulenza ai clienti in ambito Finanza strategica

Quali requisiti stiamo cercando?

  • Appartenenza alle Categorie Protette (Lg 68/99)
  • Laurea ad indirizzo economico, preferibilmente in finanza e/o mercati finanziari
  • Esperienza preferibile in aziende di consulenza o studi professionali (tirocini/stage)
  • Interesse per la consulenza e il corporate finance
  • Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello B2)
  • Ottima padronanza del PC e dei principali pacchetti (Office, Excel)
  • Buone capacità relazionali e analitiche
  • Orientamento al risultato
  • Approccio consulenziale
  • Buone doti di problem solving

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

