Junior Cally ha annunciato lo stop alla pubblicazione dell’album Un passo prima: il rapper per il momento deve risolvere alcuni problemi personali.

La cosa più importante è la salute. Lo dice la morale comune, ma lo conferma anche la vicenda di Junior Cally. Il rapper che fece scalpore a Sanremo nel 2020 sarebbe dovuto tornare in questi giorni nel mondo della musica con l’album Un passo prima. In un’intervista di poche settimane fa aveva annunciato di essere uscito dal rehab per guarire dalla dipendenza da alcol e sesso. Tutto sembrava filare liscio, ma i problemi sono forse tornati, e a pochi giorni dalla pubblicazione il rapper ha scelto di fermare tutto, come annunciato su Instagram: “Non so se è mai successo che un disco già pronto, già stampato e con le copie già autografate poi non esca. (…) La mia priorità, ora, è stare bene“.

Rapper

Junior Cally ferma l’uscita del nuovo album

L’artista ha spiegato di essere consapevole che forse non sarà facile da capire questa sua decisione, questo improvviso dietrofront. Ha lottato e sta lottando molto con se stesso per cercare di stare bene e uscire da una brutta situazione, ma in questo momento, vicinissimo alla guarigione, non vuole rischiare di rovinare tutto. Per questo il disco, almeno al momento, non uscirà.

L’album, scritto prima di iniziare il rehab, era forse in questo momento fuori tempo massimo. La riabilitazione lo ha cambiato profondamente. Racconta il rapper: “Questo disco aveva due facce: il buio e la luce. Ma la meditazione mi ha stravolto la vita, mi ha attraversato completamente. (…) Ora questo album non mi rappresenta più“.

Il messaggio di Junior Cally ai fan

“Viviamo sempre a mille all’ora, tutti. E tutti hanno sempre fretta di uscire con un nuovo post o un nuovo progetto per paura di essere dimenticati, per paura di sprofondare nel vuoto. Io questa paura non la vivo più“, ha spiegato l’artista, mandando un messaggio importante anche ai suoi fan. La musica per lui continuerà a vincere ancora, sempre, sopra ogni logica di mercato. E chissà che a breve non possano arrivare altre novità sul suo futuro album. Per ora è tutto bloccato: non resta che aspettare. Di seguito il post: