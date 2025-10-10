17.8 C
Junior Bartender a Milano: Unisciti al nostro team dinamico!

Titolo lavoro: Siamo alla ricerca di un Junior Bartender a Milano

Azienda: lom dopolavoro |

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un Junior Bartender a Milano, da inserire in un ambiente giovane e dinamico, caratterizzato da un’elevata affluenza. Il candidato ideale deve essere entusiasta e motivato, con una buona predisposizione al lavoro di squadra e al contatto con la clientela. È richiesta una formazione nel settore e la disponibilità a lavorare a tempo pieno. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e l’opportunità di lavorare in un contesto stimolante.

Località: Milano

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:50:09 GMT

