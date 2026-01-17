Julio Iglesias contro accuse di abusi in Spagna

Julio Iglesias ha scelto José Antonio Choclán, uno degli avvocati più noti in Spagna, per affrontare le accuse di aggressione sessuale mosse nei suoi confronti da due ex collaboratrici. Choclán, con studio a Madrid, vanta un portfolio di clienti di altissimo profilo, tra cui il calciatore Cristiano Ronaldo, i calciatori Gabi Fernández e Ángel Lafita, l’imprenditrice Corinna Larsen e la politica Rita Barberá.

Tra i casi più noti figurano la difesa di Cristiano Ronaldo nel processo per frode fiscale e i calciatori Gabi Fernández e Ángel Lafita nel giudizio per la presunta combine della partita Levante-Zaragoza. Choclán rappresenta anche Víctor de Aldama, coinvolto nel caso Koldo per presunto incasso di commissioni illecite in contratti pubblici di mascherine anti-Covid e per una presunta frode milionaria nel settore degli idrocarburi.

L’avvocato José Antonio Choclán seguirà ora il caso di Iglesias, denunciato da due donne per presunti episodi di molestie e aggressione sessuale avvenuti nelle residenze del cantante in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. Una delle denunciatrici era impiegata domestica, l’altra fisioterapista. Julio Iglesias ha reagito con fermezza alle accuse di abusi con un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, negando di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna e definendo le accuse assolutamente false e profondamente tristi.