Julie 2025: i grandi ritorni su Netflix da non perdere

Luglio 2025 si preannuncia un mese ricco di novità per gli appassionati di Netflix, con un mix di attesi ritorni e intriganti produzioni originali. La piattaforma di streaming si prepara a deliziare il pubblico con una serie di titoli che non mancheranno di catturare l’attenzione.

Il 2 luglio debutterà The Old Guard 2, il sequel del film d’azione con Charlize Theron. In questa nuova avventura, Andy e il suo gruppo di guerrieri immortali dovranno affrontare nuove minacce e il peso della loro immortalità, mentre Booker si trova ancora in esilio e Quynh tenta la vendetta.

Il 3 luglio è il turno di The Sandman 2, che segna il ritorno del capolavoro fantasy ispirato ai fumetti di Neil Gaiman. La seconda e ultima stagione sarà rilasciata in due parti, approfondendo le avventure di Morfeo, il Re dei Sogni, mentre affronta le conseguenze delle sue azioni passate.

Il 10 luglio arriverà Brick, un thriller tedesco incentrato su un misterioso muro che tiene intrappolate le persone all’interno di un palazzo, con Matthias Schweighöfer nel ruolo principale. Si prospetta un racconto avvincente e ricco di suspense.

In aggiunta, il film sudcoreano 84m² esplorerà il tema del sacrificio per l’acquisto di una casa, evidenziando le difficoltà finanziarie che molti affrontano.

Oltre ai film, il mese di luglio offrirà anche una selezione di nuove serie, tra cui Attack on London e Quarterback 2. Con uscite programmate anche per il 29 e il 31, luglio si prepara a essere un mese da non perdere per i fan di Netflix.