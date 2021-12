Qualcuno l’ha conosciuto con Pretty Little Liars, altri con Once Upon A Time o New Girl, ma di sicuro chi ha guardato i film e le serie in cui a recitato si ricorderà di lui, Julian Morris. Sull’attore erano circolati diversi rumor sulla sua presunta omosessualità, che restavano tali visto che molti siti riportavano di una sua relazione di ben 9 anni con Sara Bolger, conosciuta nel 2012. Oggi però Julian ha fatto ufficialmente coming out ed ha presentato il suo fidanzato, che sta con lui da ben 18 anni!

Sul suo profilo Instagram Julian Morris ha pubblicato una serie di foto scattate insieme al compagno ed ha scritto: “Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo tanto“. Il fortunato si chiama Landon Ross ed è un artista californiano. Ma che splendida coppia Julian e Landon!

Ma Julian Morris e il ragazzo son bellissimi😍 non io che pensavo fosse etero fino a poco fa pll e new girl mi hanno ingannato pic.twitter.com/P0lrkaTRBj — robin sparkles 🎄 (@candycronuts) December 2, 2021

Julian Morris (Wren Kingston, Principe Filippo e chi ne ha più ne metta) ha appena reso pubblica, dopo 18 anni, la sua relazione con Landon Ross. Che cosa meravigliosa l’amore.

🌈❤️🧡💛💚💙💜 #PrettyLittleLiars pic.twitter.com/0azGO5ljMp — Citazioni improbabili ✨ (@cidpll_) December 2, 2021

Julian Morris posting on Instagram he’s been in a relationship with his boyfriend for 18 years… 18 YEARS OMG 🤯 😭❤️ pic.twitter.com/jmWeVrLdL1 — Licorice Pizza?! 🌈 🌈 (@edd_gosbender) December 2, 2021

Julian Morris su Pretty Little Liars e i personaggi LGBT+.