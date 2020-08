Se una reunion delle Tatu al momento è davvero improbabile, Julia Volkova continua a sperarci e in Russia la cantante ha un discreto successo con i suoi nuovi singoli, anche se ai grandi eventi continua a cantare le hit dello storico duo di cui ha fatto parte. La “mora delle Tatu” in questi giorni ha fatto un annuncio choc, in una recente intervista rilasciata al portale Premier ha detto di essere stata brutalmente picchiata dal suo ex fidanzato ed ha anche aggiunto che lui non si fermerà fino a che non la ucciderà.

“La nostra relazione è iniziata per telefono, c’era tanta passione e tutto era bellissimo. Ma era l’inizio di una bella storia con un orribile finale. […] Alla fine volevamo mettere fine alla nostra storia, sono volata da lui e in pochi minuti non capivo più quello che stava accadendo. Pugni, botte ovunque e io sono caduta. La nostra tata era con noi, i miei figli hanno visto tutto, eravamo sulla strada, molte persone cercavano di tirarlo via lontano da me. Non ho pianto, ho cercato di sorridere perché c’erano i miei bambini, nonostante fossi sporca di sangue ovunque.

In ospedale mi hanno detto che non potevo prendere un volo e tornare a casa mia in Russia. Ero grave e avevo bisogno di un’operazione. Così sono andata ad Istanbul e l’intervento è durato 5 ore. Diciamo che è stata una cosa difficile perché la mascella era pezzata in 3 parti. Per ricostruirla sono servite 16 viti, ma il vero problema era che alcune ossa erano frantumate in piccoli pezzi. Mentre tutto questo accadeva lui era in macchina in giro con una pistola per uccidermi. Fino a che io sarò viva lui non riposerà“.