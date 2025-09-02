Julia Roberts scalda i cuori alla Mostra del cinema di Venezia

Julia Roberts è stata la protagonista indiscussa della Mostra del Cinema di Venezia, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La sua partecipazione al red carpet ha sorpreso molti, dato che era la prima volta che l’attrice partecipava all’evento. La sua presenza ha scatenato chiacchiere e ammirazione, grazie al carisma e all’ironia che l’hanno caratterizzata.

Per il suo arrivo al Lido, Julia ha scelto un cardigan bianco e nero con l’immagine di Luca Guadagnino, il regista del suo nuovo film “After The Hunt”, in un omaggio divertente. Durante il photocall, ha indossato un blazer blu navy abbinato a jeans e una camicia gialla a righe, un look firmato Versace che ha subito catturato l’attenzione. Amanda Seyfried, sua collega, ha persino chiesto di indossare lo stesso outfit, e pochi giorni dopo ha effettivamente replicato il look.

Il prestito dell’abito ha suscitato diverse speculazioni tra i critici della moda, con alcuni che suggerivano si trattasse di una strategia di promozione per la nuova collezione di Versace. Il look, pur non convincendo tutti, ha generato una serie di meme divertenti tra gli utenti dei social.

Durante la conferenza stampa di “After The Hunt”, Julia ha portato un ulteriore momento di ilarità, invitando i suoi colleghi a aprire delle lattine durante l’evento per evitare disturbi. Infine, sul tappeto rosso, ha indossato un abito nero a maniche lunghe con stampa optical, apprezzato per il suo richiamo ai design di Gianni Versace degli anni ’80. A immortalarla in quell’occasione c’era anche suo marito, Danny Moder.