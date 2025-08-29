Julia Roberts incanta Venezia con ironia e stile sul Lido

La Mostra del Cinema di Venezia ha visto trionfare la famosa attrice Julia Roberts, che ha saputo riportare sul Lido l’atmosfera di un vero red carpet hollywoodiano. Con il suo carisma e il suo senso dell’umorismo, ha illuminato il tappeto rosso insieme al cast di “After the Hunt”, composto da Andrew Garfield, Ayo Edebiri e il regista Luca Guadagnino.

Julia ha stupito il pubblico non solo con un abito minimalista, ma anche con un maglione personalizzato che ritraeva il regista. Non si è sottratta alle domande, anzi, ha risposto con battute argute. Un esempio? Ha scherzato sul suo programma di visitare Venezia, rivelando di trovarsi al Lido, e ha commentato i problemi come il “succo” che ha unito il gruppo.

Andrew Garfield, noto per il suo ruolo da Spiderman, ha optato per un look casual, indossando una camicia a righe blu e si è mostrato rilassato nonostante la presenza della Roberts. Luca Guadagnino, sempre ironico, ha indossato una t-shirt con la scritta “No Dior, no Dietrich” e ha catturato l’attenzione con una riflessione profonda: «Anche le bugie delle persone raccontano verità».

Ayo Edebiri si è distinta per la sua energia e il suo outfit rosso che le si addiceva perfettamente. È una stella in ascesa, molto attiva sui social e con idee chiare. Anche se c’è una diva indiscussa, ogni membro del cast ha portato il proprio tocco unico alla Mostra, creando un’atmosfera di grande lavoro di squadra e divertimento.