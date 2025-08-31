Julia Roberts incanta Venezia con il suo stile inconfondibile

Julia Roberts è stata la protagonista indiscussa della terza giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, facendo un ingresso trionfale sul red carpet. L’attrice ha indossato un elegante abito lungo blu notte, arricchito da dettagli geometrici, e ha completato il suo look con lunghi orecchini gioiello, sfoggiando i suoi capelli sciolti e il sorriso che la contraddistingue.

Generosa con i fan, Julia ha firmato autografi e posato per foto, regalando momenti di grande entusiasmo. Tra la folla ha riconosciuto una vecchia conoscenza, abbracciandola calorosamente. Al suo fianco, tutto il cast del film “After The Hunt”, incluso il regista Luca Guadagnino, che ha indossato una giacca champagne decorata da ricami floreali. Anche Andrew Garfield ha attirato l’attenzione, elegante in un completo color carta da zucchero, scatenando la gioia dei fan.

Poche ore prima, regista e attori avevano presentato il film, sottolineando l’importanza del dibattito che la pellicola potrebbe suscitare. Julia Roberts ha interpretato Alma, una professoressa universitaria che deve affrontare un trauma legato a un’accusa di una studentessa contro un collega.

Durante la conferenza stampa, l’attrice ha risposto a una domanda riguardo le possibili critiche sul film e il movimento femminista. Ha dichiarato che “After the Hunt” non intende riaccendere polemiche tra donne, ma stimolare discussioni importanti. Sul futuro del film, Roberts ha ironicamente detto di non sapere se ci saranno polemiche, ma ha espresso il desiderio di sfidare le persone a parlare. Luca Guadagnino ha aggiunto che la storia offre un confronto tra diverse verità, senza proporre un manifesto per valori obsoleti.