Gossip

Julia Roberts incanta Venezia con il suo look audace

Julia Roberts incanta Venezia con il suo look audace

Il Festival del Cinema di Venezia ha finalmente aperto le sue porte. Julia Roberts ha fatto il suo debutto sul red carpet con una meravigliosa chioma ginger, in occasione della premiere del film “After the Hunt” di Luca Guadagnino, un evento fuori concorso che ha attirato molte attenzioni.

L’attrice ha sfoggiato capelli mossi, con un colore che passa dalle radici rame alle punte strawberry blonde. Ha optato per un trucco minimal, evidenziando solo gli occhi con una leggera sfumatura e lasciando le labbra nude. Un dettaglio distintivo è stata la manicure nera, scelta sorprendentemente di tendenza per l’estate.

La mattina successiva, Julia è stata avvistata al molo del Lido, indossando un cardigan jacquard con il volto del regista di “Chiamami col tuo nome”. Pur mantenendo il suo famoso sorriso, il suo look era diverso: capelli ramati con punte schiarite abbinati a un rossetto brillante che richiamava il suo colore di capelli.

Non è stata l’unica star di Hollywood a brillare sul red carpet, poiché, forse ispirate dalla sua presenza, numerose celebrità hanno dato il massimo per questo grande evento. L’82ma edizione del Festival ha visto un concentrato di bellezza e stile, rendendo l’atmosfera ancora più magica. I beauty look delle star meritano di essere osservati e votati.

