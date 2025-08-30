Julia Roberts incanta a Venezia con un abito Versace memorabile

Il debutto di Julia Roberts al Festival di Venezia ha regalato momenti indimenticabili. L’attrice ha sfilato sul red carpet indossando un elegante abito blu navy di Atelier Versace, disegnato da Dario Vitale, il nuovo direttore creativo della maison.

L’abito, lungo con maniche, realizzato in tessuto crepe e caratterizzato da un motivo a damier ricamato in filo di seta nera, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e modernità, un vero omaggio al glamour. Julia ha trasformato questa prima apparizione al Lido in un evento iconico che farà certamente storia.

La premiere del film “After the Hunt”, presentato fuori concorso, ha riscosso un grande successo, con una standing ovation che è durata sei minuti. Emozionati, Julia, il regista Luca Guadagnino e il cast si sono abbracciati tra lacrime e applausi.

Durante la conferenza stampa, Julia ha voluto chiarire che il film non intende lanciare messaggi ideologici, ma piuttosto stimolare il dialogo. “Stiamo perdendo l’arte della conversazione”, ha dichiarato, evidenziando come il cinema possa servire da strumento per avviare discussioni significative tra le persone.