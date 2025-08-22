25.8 C
Julia Roberts debutta alla Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 rappresenterà un evento straordinario, poiché Julia Roberts farà il suo debutto sul red carpet del Lido. Nonostante la sua carriera trentennale da protagonista nel cinema, l’attrice non ha mai sfilato davanti ai fotografi all’esterno del Palazzo del Cinema. Quest’anno, sarà finalmente l’occasione giusta: Julia Roberts è nel cast del nuovo film di Luca Guadagnino, The hunt, che verrà presentato fuori concorso.

Dal 27 agosto al 6 settembre, la Mostra accoglierà anche numerosi altri volti noti. Tra i presenti ci saranno George Clooney, Adam Sandler, Alicia Vikander, Jude Law, Oscar Isaac, Idris Elba, Rebecca Ferguson e Jacob Elordi. Non mancheranno altri nomi illustri del panorama cinematografico, come Christoph Waltz, Tom Waits, Adam Driver, Dwayne Johnson, Al Pacino, Gal Gadot e Gerard Butler, insieme a John Malkovich.

La manifestazione si preannuncia ricca di eventi e star di fama mondiale, attirando l’attenzione di appassionati e media.

