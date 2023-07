Jujutsu Kaisen Cursed Clash, l'anime diventa videogioco

Bandai Namco Europe ha annunciato che il popolare manga e anime Jujutsu Kaisen diventerà un videogioco. Jujitsu Kaisen Cursed Clash è un picchiaduro d’azione 3D in cui i giocatori possono creare una squadra con il cast dell’anime e scatenare attacchi con le famose “Cursed Techniques” in combattimenti due contro due. Jujutsu Kaisen Cursed Clash sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel gioco sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito e rivivere l’azione dell’anime, in cui il protagonista Yuji Itadori e i suoi alleati difendono l’umanità nel Giappone moderno dai mostri conosciuti come Maledizioni. Il gioco rimane fedele all’opera originale con una grafica ispirata all’estetica della serie, con una selezione di oltre 15 combattenti tra cui scegliere. Le combinazioni di differenti personaggi avranno sinergie e dinamiche differenti da coppia a coppia, e completando le battaglie, i giocatori aumenteranno il livello di potere del combattente, sbloccando attacchi ancora più potenti.