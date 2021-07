Google farà ricorso per la decisione dell’Agcm, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito del reclamo di Enel X che lamenta l’esclusione da Android Auto di JuicePass (l’applicazione di Enel X per la ricerca e prenotazione di colonnine di ricarica per auto elettriche). “Lavoriamo costantemente con le autorità di regolamentazione, e continueremo a farlo, ma siamo in forte disaccordo con le conclusioni dell’Agcm. Di conseguenza, oggi faremo ricorso contro questa decisione”, si legge in un post sul blog di Google.

il retroscena

Android Auto è stato creato nel 2015 per permettere al guidatore di visualizzare le app più usate da uno smartphone Android allo schermo sul cruscotto della propria auto, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e di migliorare la sicurezza. “Nel farlo, abbiamo seguito le indicazioni e le regole delle maggiori istituzioni e la ricerca di importanti gruppi del settore, come l’Alliance of Automobile Manufacturers” e “seguiamo regole stringenti per la progettazione ed effettuiamo test rigorosi sui tipi di app che Android Auto puo’ supportare”, si legge. Visto che test e ricerche richiedono tempo e risorse, la società spiega che la priorità è data ai servizi considerati più utili: “Sarebbe impossibile per noi soddisfare ogni singola richiesta ricevuta dalle aziende e dagli sviluppatori dei milioni di app per Android. La comunità degli sviluppatori lo sa bene e rispetta questa linea”, spiega Google nella nota, in cui la società dice di essere rimasta “enormemente sorpresa quando Enel X ha presentato un reclamo all’Agcm chiedendo che la propria app per la ricarica di veicoli elettrici (JuicePass) venisse integrata in Android Auto, quando ancora non era disponibile una categoria per questo tipo di app sul nostro sistema”.