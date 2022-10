Judi Dench contro 'The Crown': "Rozzo sensazionalismo e poca accuratezza storica"

Dopo l’ex premier britannico John Major, adesso è Dame Judi Dench a esprimere perplessità sulla quinta stagione di ‘The Crown’, la seguitissima serie sulla Royal Family che verrà rilasciata il 9 novembre prossimo. Secondo l’attrice premio Oscar, che ha mandato una lettera al ‘Times’, la nuova stagione fa confusione tra “accuratezza storica e rozzo sensazionalismo”. Dame Judi ha avvertito del rischio che “un numero significativo di spettatori” possa considerare gli eventi narrati come verità storica. Netflix da parte sua nei giorni scorsi ha difeso la serie, dicendo che è “un dramma basato su eventi storici”.

I commenti della star britannica arrivano dopo le preoccupazioni dell’ex primo ministro Major sul contenuto della quinta stagione di ‘The Crown’, che racconta la famiglia reale negli anni ’90. Secondo l’ex premier, infatti, ci sarebbe una scena con la conversazione tra lui e il principe Carlo in cui si parlerebbe dell’abdicazione della regina. “Un barile di sciocchezze maligne”, l’ha definita Major. Nella sua lettera, Dame Judi ha scritto: “Sir John Major non è il solo a preoccuparsi che l’ultima stagione di ‘The Crown’ presenterà un resoconto impreciso e doloroso della storia. In effetti, più il dramma si avvicina ai nostri tempi, più liberamente sembra voler offuscare i confini tra accuratezza storica e crudo sensazionalismo”.

Dame Judi ha affermato che la nuova stagione darebbe un’idea della Royal Family “crudelmente ingiusta nei confronti dei suoi rappresentanti e dannosa per l’istituzione che rappresentano”, considerando soprattutto che arriva a così breve distanza dalla morte della regina. E ha continuato: “Nonostante Netflix questa settimana abbia affermato pubblicamente che ‘The Crown’ è sempre stato un ‘dramma romanzato’, i creatori del programma hanno opposto resistenza a tutte le richieste di inserire un disclaimer all’inizio di ogni episodio”. Secondo la star, “è giunto il momento per Netflix di riconsiderare” la possibilità di inserie il disclaimer, “per il bene di una famiglia e di una nazione in lutto da così poco tempo, in segno di rispetto verso una sovrana che ha servito il suo popolo diligentemente per 70 anni, e per preservare la sua reputazione agli occhi dei suoi abbonati britannici”. L’attrice è vicina a re Carlo e alla regina consorte. Nel 2020, Dame Judi è apparsa come ospite su Bbc Radio 5 Live in un programma curato da Camilla e le due erano state precedentemente fotografate insieme in visita all’Isola di Wight.