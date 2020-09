Jude Law è padre per la sesta volta. Lo ha annunciato lo stesso 47enne attore britannico partecipando a ‘The Tonight Show’, secondo quanto riferisce il sito Fox News. Il conduttore Jimmy Fallon ha chiesto a Law come avesse passato il tempo durante il lockdown. “Mi sono innamorato del giardinaggio – ha risposto l’attore – Ho capito quanto sono fortunato ad avere un giardino. Abbiamo avuto la primavera più bella, è stata come l’unica benedizione in mezzo a questa follia. Sono diventato ossessionato dal mio glicine. … Ho letteralmente visto questa cosa crescere sul filo … Sono più ossessionato da questo che da qualsiasi altra cosa nella mia vita in questo momento. Oh, e per di più ho avuto un bambino” ha chiosato l’attore.

