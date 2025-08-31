Jude Law e Alicia Vikander brillano a Venezia sul red carpet

Jude Law e Alicia Vikander hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in occasione della prima mondiale del film ‘Il mago del Cremlino’, diretto da Olivier Assayas. In questo film, Jude Law interpreta Vladimir Putin, mentre Alicia Vikander è presente tra i protagonisti insieme a Paul Dano, Jeffrey Wright, Tom Sturridge e Will Keen.

La pellicola è un adattamento dell’omonimo bestseller di Giuliano da Empoli e racconta l’ascesa al potere del presidente russo, accompagnato da un consulente immaginario di nome Vadim Baranov, interpretato da Dano. La narrazione si svolge in parte nei primi anni ’90, durante il caotico periodo post-sovietico, e prosegue fino al 2014. Il personaggio di Dano si ispira al vero stratega politico Vladislav Sourkov, noto come l’architetto del sistema politico di Putin.

‘Il mago del Cremlino’ è in competizione per il concorso principale della Mostra di Venezia, affiancato da altri titoli prestigiosi come “Frankenstein,” “Bugonia,” “The Voice of Hind Rajab,” “La Grazia” e “No Other Choice.” I premi principali, comprese le categorie di recitazione e regia, saranno assegnati il 6 settembre.