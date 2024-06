Juan Darthés de Il Mondo di Patty condannato al carcere grazie a Thelma Fardin

Nel 2018 Thelma Fardin è uscita allo scoperto ed ha dichiarato di essere stata vittima di abusi da parte di Juan Darthés. Dopo la denuncia della giovane attrice (che all’epoca dei fatti aveva solo 16 anni), altri colleghi e colleghe hanno trovato il coraggio di parlare delle violenze che anche loro hanno subito da parte di registi e produttori con cui hanno lavorato. L’attore che ne Il Mondo di Patty interpretava il ruolo di Leandro, dopo la querela di Thelma è fuggito in Brasile (grazie alla sua doppia cittadinanza argentina e brasiliana non ha avuto problemi), dove ha rilasciato diverse interviste e ha provato – in maniera maldestra – a difendersi e ad accusare la Fardin.

“Sono profondamente scosso e indignato. Sono morto, lei mi ha fatto fuori con questa cosa. A me adesso interessa solo che si faccia luce sulla verità e che la gente la sappia. Se chi di dovere dirà che quello che dice lei è vero, io mi toglierò la vita. Io non ho mai molestato nessuna ragazza, mai. Bussò alla porta della mia stanza perché non aveva la chiave. Quando è entrata, si è avvicinata a me, mi provocava, voleva baciarmi e io ho detto “sei pazza, hai un fidanzato”. Lei continuava ad infastidirmi e tentava di stuzzicarmi e io le ho detto ‘ma cosa cavolo stai facendo? Hai l’età dei miei figli’ le ho anche detto ‘ma che problema hai?’. Per Dio sono stato io a dirle che doveva fermarsi perché ero un padre. Quindi è lei la colpevole, è lei che mi ha fatto del male in quel momento, non sono stato io a molestarla, è il contrario semmai”.

Juan Darthes condannato a sei anni di carcere.

Alla fine “chi di dovere” ha deciso che Thelma non mentiva, la Fardin ha dovuto attendere sei anni, ma alla fine ha avuto giustizia. Un tribunale brasiliano di secondo grado ieri pomeriggio ha condannato l’attore a sei anni di carcere per quello che ha fatto alla Fardin in Nicaragua nel 2009, al termine della tournée de Il Mondo di Patty alla quale entrambi avevano partecipato. Fuori dal tribunale, ai microfoni dei giornalisti Thelma ha dichiarato: “Avevo perso la fiducia nella giustizia. Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso. Deve essere una speranza affinché, anche se pensano che sia molto difficile, perché la persona da denunciare è molto potente e abbia molti strumenti, ci sia una possibilità di giustizia. Anche se oggi il mio caso ha ottenuto giustizia, non è la realtà della maggior parte dei casi“.

I legali di Thelma ad un tg argentino hanno fatto chiarezza sulla condanna di Juan Darthes: “La condanna è di sei anni di prigione, ma lui potrà ricorrere in appello. Ma questa sentenza è già una vittoria. Secondo i termini della sentenza, la pena verrà scontata in regime aperto. Ciò significa che potrà lavorare ma dovrà tornare a dormire in carcere ogni notte per il momento“.

Hoy Brasil declaró culpable al actor argentino Juan Darthés por el caso de violación contra la actriz Thelma Fardín cuando tenía 16 años. En este video recordamos el testimonio de la actriz, quien apoyada del colectivo Actrices Argentinas, le declaró la guerra a la impunidad. pic.twitter.com/PDBc4hhy7K — AJ+Español (@ajplusespanol) June 10, 2024