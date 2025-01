Juan Bernabè, le scuse del falconiere in un video sui social

Dopo la controversia e la sua espulsione dalla Lazio, Juan Bernabè ha deciso di chiedere scusa tramite un video sui social. L’ex falconiere, classe 1968, si è scusato per un filmato pubblicato su X riguardante la sua protesi peniena, che ha suscitato reazioni forti e negative.

Bernabè ha dichiarato: “Volevo comunicare che quelle cose che stanno dicendo di me non hanno senso”. Si è mostrato pentito e addolorato, esprimendo vergogna nei confronti del popolo italiano e in particolare dei genitori di bambini minorenni. Ha anche chiesto scusa ai tifosi della Lazio, che hanno sofferto a causa della sua azione, e al presidente della Lazio e alla dottoressa Mezzaroma, pur facendo distinzione tra il rispetto per la carica e la persona.

Nel suo messaggio, Bernabè ha voluto sottolineare il suo impegno nei quindici anni trascorsi con la Lazio e si è assunto la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, affermando di essere “un uomo, sono qui per pagare”. Ha condiviso di aver provato forti emozioni parlando con amici e ha difeso la sua integrità, dicendo: “Il falconiere della Lazio, Juan Bernabè, non è una persona di m…”. Ha chiesto perdono a tutti, sottolineando che sbagliare è umano e che il perdono è un dono prezioso.

Bernabè ha spiegato anche la motivazione dietro il suo comportamento. Ha precisato che si era messo in mutande perché aveva donato il suo completo a dei bambini durante le partite, sottolineando il suo desiderio di accontentare i tifosi. Ha ricordato l’impatto emotivo di vedere la mascotte Olympia e come ciò avesse toccato il cuore di molti, tra cui un giovane malato di leucemia.

Conclude esprimendo ulteriormente il suo desiderio di scusarsi e abbracciare tutta la società, sottolineando che la tolleranza è una delle cose più belle della vita. Bernabè ha terminato il messaggio con un forte incitamento: “Forza Lazio”.